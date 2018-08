Torino, verso la Roma: ballottaggio tra Moretti e Bremer in difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Toro collaudato. L'undici che scenderà in campo oggi contro la Roma, alle 18 all'Olimpico Grande Torino, sarà pressoché lo stesso visto sempre in casa dei granata con il Cosenza in Coppa Italia domenica scorsa. L'unico vero ballottaggio sarà davanti a Sirigu, con Moretti e Bremer per una maglia, con l'ex Genoa comunque in vantaggio sul brasiliano. Al centro della difesa giocherà N'Koulou, alla sua destra Izzo. Le corsie saranno presidiate da De Silvestri e Berenguer (Ansaldi squalificato), mentre in mediana Rincon - recuperato dalla contusione rimediata in allenamento - agirà al centro, tra Meité e Baselli. In attacco il tandem sarà formato da Iago Falque e Belotti, con Ljajic e il nuovo acquisto Zaza pronti a entrare a gara in corso.