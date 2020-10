Torino, verso la sfida al Cagliari: cercasi svolta per entrambe

Zero punti il Torino, uno solo il Cagliari, per una sfida che tra un girone potrebbe avere ben altri presupposti. Le ambizioni delle due compagini sono state certificate da una sessione di mercato che ha visto i due club protagonisti di un vero rimpasto dal punto di vista tecnico, a partire dalla scelta dei due allenatori. Giampaolo era stato associato anche ai rossoblu prima di scegliere il progetto granata, così come Di Francesco era stato inserito nella lista dei papabili per la successione di Longo prima che Cairo e Vagnati andassero con decisione sull’ex allenatore del Milan. Al di là degli sliding doors, ad ogni modo, per entrambi l’opportunità di questo campionato è quella di riscattarsi dopo l’esperienza negativa della passata stagione, con società rinnovate ed un organico di tutto rispetto. In attesa di raccogliere i frutti degli investimenti estivi, un faccia a faccia che potrebbe dare il via alla svolta per la squadra che dovesse riuscire ad avere la meglio rispetto alla controparte. Per lasciarsi alle spalle un inizio difficile ed iniziare a volare per davvero.