Torino, veste rinnovata per giocarsi il futuro

Un finale di stagione che saprà di esame per molti, in primis per il tecnico Moreno Longo. Il Torino è pronto a re immergersi nella realtà del campionato con una veste rinnovata e che sa di ulteriore stimolo oltre a quello già di per sè molto importante di evitare di essere coinvolti nelle lotte di bassa classifica. L’obiettivo comune è infatti quello di trovare lo spazio per una conferma nel progetto futuro, inaugurato con la scelta di Vagnati quale nuovo direttore sportivo ma destinato a proseguire con scelte importanti dal punto di vista della guida tecnica e dell’organico. Secondo le ultime ricostruzioni, la novità più rilevante potrebbe riguardare il reparto avanzato, con la possibilità di vedere spesso schierati insieme il Gallo Belotti e Simone Zaza. L’obiettivo è quello di sfruttare al massimo le due bocche da fuoco che solo in poche occasioni hanno mostrato le loro qualità giocando in coppia: due calciatori di grande livello su cui le altre contendenti alla zona salvezza non possono contare e che devono rappresentare un fattore per il Torino di questo finale di stagione. In attesa di comprendere le valutazioni che andranno a contraddistinguere il futuro della squadra granata.