Torino, via gli scontenti e innesti di qualità: la doppia missione del ds Vagnati

Cedere gli scontenti al giusto prezzo e acquistare le pedine che non sono state aggiunte alla rosa in entrata. Questa è la missione che attende il ds del Torino Vagnati in vista delle prossime settimane. Verdi e Izzo sono due nomi che potrebbero finire tra i partenti, certamente però a prezzi inferiori rispetto ai 20 e 25 milioni di valutazione fatta in estate. Continuare a valutarli quelle cifre significherebbe tenerli in squadra da scontenti e dunque in versione decisamente sotto tono. In entrata i nomi sono sempre gli stessi: considerando troppo alte le valutazioni del Cagliari per Joao Pedro, è il suo compagno di squadra Pavoletti che potrebbe fare al caso di Giampaolo, come ovviamente resta un nome più che valido quello di Torreira, che lo stesso allenatore caldeggia ormai da diversi mesi. A riportarlo è Tuttosport.