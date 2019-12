Torino, via tutti i ragazzi del vivaio. Occhio ai big: a rischio Iago e Zaza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Protagonista del calciomercato invernale, sì, ma principalmente per le cessioni: così il Torino si prepara per la finestra di gennaio. Tanti esuberi, anche e soprattutto perché in estate è stato fallito l’approdo in Europa League, e giocatori in cerca di una nuova sistemazione. Il caso vuole, poi, che siano tutti i giocatori che dal vivaio sono approdati in prima squadra: Kevin Bonifazi, Simone Edera, Vittorio Parigini e Vincenzo Millico, ecco i ragazzi cresciuti “a pane e Toro” ma che non rientrano nel progetto di Walter Mazzarri. Il difensore piace alla Spal, l’esterno classe ’96 è in scadenza, l’attaccante del 2000 è sempre corteggiato dal Chievo. Per Edera, invece, prima si vuole capire il destino dei big: Iago Falque piace in Spagna, Simone Zaza è finito nel mirino di Fiorentina e Spal, dovesse partire uno dei due il classe 1997 potrebbe anche rimanere.

Già, perché all’ombra della Mole si vive sempre nel terrore di perdere i pezzi pregiati. Il presidente Cairo è riuscito in estate a trattenere tutti, ora riproverà nel suo intento. Là davanti, però, il rischio di dover salutare qualcuno è concreto: a Iago sta tornando la voglia di Spagna, l’ex Valencia vorrebbe più spazio rispetto a quello che gli viene concesso da vice-Belotti. La sensazione è che uno dei due possa davvero partire, bisognerà vedere per chi arriverà l’offerta migliore. Da loro, dunque, dipende anche il futuro di Edera, che in caso di addio valuterebbe le opzioni Parma e Bologna.

Altri pezzi pregiati a rischio sono Armando Izzo e Nicolas Nkoulou, che nonostante una stagione di più bassi che alti restano comunque due difensori ambiti. Il patron granata sparerà altissimo, non scenderà al di sotto dei 25 milioni, dunque le avances provenienti dalla Liga e dalla Premier dovrebbero essere respinte. Al massimo, per un eventuale addio, se ne riparlerà a giugno. Da delineare, infine, anche la situazione De Silvestri, con l’esterno in scadenza e, al momento, lontano dal rinnovo di contratto.