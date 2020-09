Torino, viaggio di mercato a Londra: gli obiettivi

vedi letture

L’Atletico Madrid fa sul serio per Torreira: contatti in corso con l’Arsenal finalizzati a regalare a Simeone il regista agognato per accendere il gioco dei colchoneros. Allo stesso tempo, tuttavia, secondo quanto riportato da Sportitalia, resta attiva la pista legata al Torino. La dirigenza granata si trova infatti di stanza a Londra sia per comprendere la fattibilità dell’operazione con l’Arsenal e sia per trovare un accordo con chi gestisce gli interessi di Andersen, in forza al Lione ma con una collaborazione aperta con un’agenzia che ha proprio nella capitale britannica la sua sede principale. Contatti in corso.