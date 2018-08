Torino, visita di Seedorf: neo ct del Camerun a colloquio con Nkoulou

Diego Laxalt diventerà a breve un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri hanno trovato l'accordo a 14 milioni di euro - più 4 di bonus - venendo incontro alle richieste del Genoa. Domani ci saranno le visite mediche, l'uruguagio arriverà in serata a Milano.

Napoli, tentativo per Lasagna: no dell'Udinese

Sampdoria, richiesta alla Lega per rinviare la gara con la Fiorentina

Udinese, trattativa sbloccata per Nikolaou: all'Olympiacos 4 milioni

Sampdoria, dall'Argentina: manca l'accordo con lo Zenit per Driussi

Lazio, Dembelè o Embolo per il ruolo di vice Immobile

Atalanta, Gasperini: "Mercato chiuso, non c'è più tempo. Andiamo avanti"

Roma, Cornet è il nome last-minute. Ma Monchi non è convinto

Manca poco - Marcelo, impossibile. E la Juve rifiuta offerte per Sandro

Sampdoria, l'Hajduk Spalato ha rifiutato offerta di 2 milioni per Nizic

Serie A, live dai campi - Roma, la prima di Nzonzi. Juve, test in famiglia

SPAL, Bonifazi e Valdifiori più vicini: possibile chiusura in giornata

Udinese, tentativo col Torino per Parigini

Udinese, per l'attacco adesso Cornelius è in vantaggio su Nestorovski

Il neo commissario tecnico del Camerun, Clarence Seedorf , ha fatto visita questa mattina al Torino durante la seduta di allenamento. Come riportato dal club granata su Twitter l'ex centrocampista di Inter e Milan ha parlato prima con Mazzarri e successivamente con Nicolas Nkoulou.

