Torino, vitamina Belotti per le alchimie di Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre vittorie di fila, una squadra compatta e senza fronzoli con la possibilità di avere ritrovato un bomber di livello. Insomma, il Torino di Mazzarri guarda con soddisfazione e fiducia al futuro prossimo, supportato dalla certezza che il progetto su cui si sta lavorando abbia basi solide a sufficienza per poter regalare delle soddisfazioni. L’exploit di Belotti allo Stirpe ha riportato serenità morale ad un bomber che necessita di continuità realizzativa per provare quelle giocate che tempo addietro gli venivano con naturalezza, e di certo la ripresa di Frosinone può avere rappresentato un’iniezione di fiducia di importanza capitale. Specie se dovesse diventare dogmatica per Mazzarri la scelta di non rinunciare alla qualità tecnica di cui dispone. L’ingresso di Falque ha letteralmente cambiato le sorti di un pomeriggio svagato con assist e passaggi sapienti. Al demiurgo Mazzarri il compito di mantenere le alchimie che tanta soddisfazione stanno portando al popolo granata, e con un bomber come Belotti in più nel motore... nessun traguardo è precluso.