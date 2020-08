Torino, Vojvoda saluta la squadra: "Come una famiglia per me". In serata partenza per l'Italia

Sarebbe dovuto partire questa mattina alla volta di Torino Mergim Vojvoda. No, nessun problema circa la buona riuscita dell'operazione con la formazione granata ma a far ritardare la sua partenza per l'Italia è stata la voglia di salutare ancora una volta i suoi, ormai ex, compagni. A riportare la notizia è il quotidiano belga Le Soir, a cui il giocatore ha parlato: "Volevo salutare la squadra che più una famiglia per me. Selim Amallah, Mehdi Carcela, Samuel Bastien, Nicolas Raskin e molti altri sono come fratelli per me. Non potevo andarmene senza salutare. Che le nostre strade si separino è parte del calcio. Ma ovviamente mi terrò in contatto con loro e continuerò a seguire le partite dello Standard appena possibile". In serata il giocatore partirà per l'Italia e nella giornata di domani, si legge, sosterrà le visite mediche.