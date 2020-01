© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In sospeso tra Bologna e Torino. Nelle prossime ore sara scritto anche il futuro di Musa Barrow, uno dei nomi più caldi di questa fase iniziale della sessione invernale dei trasferimenti, con Sinisa Mihajlovic da una parte che lo ha identificato come il completamento ideale per la propria linea d’attacco, e dall’altra lo scenario che potrebbe portare l’atalantino in granata. Venuta a cadere l’ipotesi che avrebbe potuto coinvolgere Bonifazi, resta da comprendere come verrà risolta una volata di mercato che al momento vede gli emiliani come favoriti, ma il cui epilogo deve ancora essere scritto. In casa granata, restano poi da valutare le posizioni di giocatori in uscita come Meite e potenzialmente Iago Falque, e soprattutto quella di Simone Zaza per il quale non mancano le proposte ma che per il momento è più vicino alla permanenza rispetto ad un addio anticipato. Mercato in evoluzione, dunque, a partire da Barrow.