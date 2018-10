Torino vs arbitri, la misura è colma. E Mazzarri non ci sta più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inaspettate emozioni fra Torino-Frosinone, inaspettata reazione di Walter Mazzarri al termine della partita. Non è bastato il successo, il secondo consecutivo, non è bastata la reazione dopo essersi fatti rimontare due gol in sette minuti, non è bastato l'essersi sbloccati nel primo tempo. Il tecnico punta il dito contro l'arbitraggio di questa sera, che è solo la punta dell'iceberg di una serie di direzioni in questo inizio di stagione che hanno irritato e non poco il tecnico.

A partire dall'esordio contro la Roma, al gol annullato a Iago Falque per questione di millimetri e al rigore non concesso per fallo sempre sullo spagnolo. Allora a sfogarsi fu Petrachi, Mazzarri scelse il silenzio per non vedersi tacciato per l'ennesima volta di essere un "piangina". Ha scelto una partita vinta.

Si prosegue con l'Udinese: Berenguer porta in vantaggio i suoi, ma il guardalinee sbandiera e Valeri fischia prima che la palla entri in rete. Per questa ragione il VAR non può intervenire ma il fuorigioco non c'era. L'arbitro con una scelta precipitosa danneggia i granata. Stavolta è Urbano Cairo ad alzare la voce, sollevando dubbi sull'utilità della tecnologia, se utilizzata in questo modo.

Anche il ko contro il Napoli ha una macchia, con Koulibaly già ammonito che butta via un pallone e non riceve il secondo giallo.

E veniamo a stasera: la carica su Sirigu non ravvisata dal VAR che ha portato al 2-1 di Goldaniga aveva cambiato l'inerzia della partita, dato fiducia ai ciociari e portato al conseguente 2-2. Mazzarri contesta anche altro: decisioni ritenute controverse, atteggiamenti strani. Portando ai cattivi pensieri di questa sera.