Torino-Wolverhampton, le formazioni ufficiali: Belotti e Zaza dal 1'

Il Torino torna in campo per affrontare lo spareggio di Europa League contro il Wolverhampton. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match: i granata schierano un 3-4-1-2 con Zaza e Belotti in attacco, con Berenguer tra le linee. Gli inglesi schierano un 5-3-2, con Traoré e Vinagre sulle corsie esterne. Patrick Cutrone partirà dalla panchina.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Baselli, Ansaldi; Berenguer; Zaza, Belotti.

A disposizione: Rosati, Lukic, Bonifazi, Millico, Djidji, Aina, Rincon.

Allenatore: Walter Mazzarri

Wolverhampton (5-3-2): Rui Patricio; Traoré, Vallejo, Coady, Boly, Vinagre; Dendoncker, Saiss, Joao Moutinho; Jimenez, Diogo Jota.

A disposizione: Ruddy, Bennett, Pedro Neto, Ruben Neves, Cutrone, Gibbs-White, Jonny.

Allenatore: Nuno Espirito Santo