Torino, Zappacosta: "Filadelfiia, un onore. Daremo tutto per questa città"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Zappacosta, terzino del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel: "Perché ho saltato gli ultimi match della passata stagione? Nel corso di un allenamento, mi sono scontrato con Obi. Mi sono tagliato all'interno della guancia, mi si è formato un ascesso ed ho dovuto fare una piccola operazione. Abbiamo perso qualche giorno ma adesso va tutto bene. Il Filadelfia? Ho provato una grande emozione, rappresenta la storia del Torino. Per noi è un onore allenarci in un campo del genere, daremo il massimo per questa maglia e per questa città. Il ritiro di Bormio? Ci stiamo allenando duramente, nei prossimi giorni i carichi di lavoro saranno più pesanti"