Torino, Zaza a caccia del riscatto. Contro il suo primo amore...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Zaza? Fisicamente l'ho visto bene, è uno dei candidati a poter giocare anche contro il Sassuolo". Nonostante la prova deludente nel derby e il ritorno di Iago Falque, l'allenatore del Torino Walter Mazzarri non ha escluso in conferenza stampa la conferma di Simone Zaza nella sfida in programma oggi alle 15.

Non certo una partita qualunque. L'attaccante lucano riabbraccerà infatti tanti ex compagni, alla ricerca di gol e fiducia visto il misero bottino collezionato in quest'avvio di stagione (appena un gol e tre assist in 15 presenze). Curioso che il riscatto di Zaza possa arrivare proprio contro il "suo" Sassuolo, esattamente il club che lo ha lanciato ad alti livelli tra il 2013 e il 2015.

Poi, il grande salto alla Juventus con la vittoria di uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, prima dell'avventura poca positiva al West Ham e dalla parziale riscossa di Valencia. Il presente di Zaza, però, si chiama Torino, la società che più di tutti ha creduto in lui, ma che - prima o poi - dovrà essere ripagata sul campo per l'investimento da circa 14 milioni di euro realizzato in estate (prestito con obbligo di riscatto).