Torino, Zaza al 45': "Sul gol ho abbracciato Belotti, ha un problema che lo tormenta da tempo"

Dopo 45 minuti il Torino è in vantaggio sul campo dell'Inter grazie alla rete nel finale di questa prima frazione siglata da Simone Zaza. Proprio quest'ultimo all'intervallo ha parlato ai microfoni di Dazn: "Purtroppo Belotti si è fatto male e sto giocando io al suo posto. Stiamo facendo quasi tutto perfettamente, il gol è il premio di questo primo tempo. Ma sappiamo che adesso viene la parte più dura, in quest'intervallo bisognerà recuperare le energie. Ho abbracciato tutta la panchina e Belotti in particolar modo perché so che ha questo problema che lo tormenta da un po' di settimane. Tra noi c'è un bellissimo rapporto, non siamo in competizione. Il gol era dedicato ai miei compagni, alla mia famiglia e ai miei amici".