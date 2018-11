Torino, Zaza ancora non convince: deve ripagare l'investimento estivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul momento complicato di Simone Zaza. 2 milioni per il prestito, 12 per l'obbligo, tanti soldi per un giocatore che al momento non sta convincendo e che è rimasto pure fuori dai convocati di Roberto Mancini. Deve trovare l'amalgama con Andrea Belotti, certamente con Iago Falque. Il Torino non è pentito della scelta e il ragazzo pure, ma servirà invertire la marcia per ripartire.