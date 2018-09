Torino, Zaza: "Aspettavo questo momento, ora mi godo la nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza, attaccante del Torino, è intervenuto al termine del match vinto contro la Spal (1-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Finalmente questo esordio.

"Aspettavo questo momento. Le prime due settimane sono state di ambientamento, ho cambiato modulo di gioco e allenatore. È normale l'adattamento. Mi sono inserito subito, devo lavorare ancora di più. Mi godo questa settimana con la nazionale, poi siamo pronti a ripartire e a fare gol".

Davanti avete molta qualità. Tu che cosa ne pensi?

"È un allenatore di serie A e sa quello che deve fare. Noi cercheremo di metterlo in difficoltà. Io spero di giocare sempre. Ci sono dei meccanismi in una squadra, è giusto sia così. Oggi è stato un po' particolare per la sosta. Ma nel secondo tempo siamo stati squadra".

Stavi anche segnando nel finale.

"Me lo sono mangiato, perché sono rimasto con il corpo indietro. Pensavo di avere un uomo, invece ero solo".

Il futuro della nazionale passa da qui?

"La nazionale passa solo da Torino, devo fare bene per il mio club. Il ct vuole vedere tanti giocatori. Io sono tornato in Italia e voglio fare bene".