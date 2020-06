Torino, Zaza cerca lo sprint per prendersi i granata

Il finale di campionato del Torino, oltre a prendere parte ad una lotta salvezza con la quale i granata pensavano lecitamente di non dover avere a che fare visti gli investimenti estivi, fornirà una grande opportunità a chi ha avuto qualche difficoltà di troppo nella prima fase della stagione per cercare il giusto rilancio. Un nome su tutti è quello di Simone Zaza: l’attaccante lucano non è ancora riuscito a mostrare alla tifoseria granata le qualità per le quali era stato strappato al Valencia al momento del suo ritorno in Italia, ma nonostante ciò resta uno dei calciatori più appetiti nelle chiacchiere di mercato che hanno contraddistinto questa fase di lockdown. Testimonianza concreta di qualità fuori discussione, che Zaza è desideroso di tramutare concretamente sul campo per prendersi quel ruolo di protagonista assoluto anche nella sua avventura in maglia granata. I segnali giunti dagli ultimi allenamenti sono più che confortanti, così come le motivazioni che spingeranno l’attaccante a lasciare il segno. Con l’obiettivo di ribaltare le voci di mercato e tramutarlo in un perno anche del Torino che verrà.