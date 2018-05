Torino, Zaza costa 14 milioni: Petrachi deve piazzare Niang

Simone Zaza è pronto per lasciare il Valencia che è vicino a chiudere per Kevin Gameiro dell'Atletico Madrid. Tuttosport oggi in edicola spiega così che il Torino è in pressing, gli spagnoli chiedono 14 milioni di euro e la trattativa sembra legata anche al futuro di M'Baye Niang che il ds Petrachi sta ora cercando di piazzare altrove.