Torino, Zaza e Belotti subito insieme? Il tecnico Longo: "Dentro di me ho già la risposta"

vedi letture

Il tecnico del Torino, Moreno Longo, si prepara a tornare in campo nella sfida che domani vedrà i granata affrontare il Parma. “Abbiamo preparato la difesa a 3 o 4 - ha detto a Torino Channel - dovremo essere camaleontici per avere più soluzioni da adottare da qui al termine della stagione. Zaza e Belotti insieme? Sono due giocatori importantissimi e sono a disposizione: credo possano giocare o dal primo minuto o a gara in corso. Valuteremo ancora in queste ultime ore pre-gara, ma dentro di me ho già la risposta”.

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Moreno Longo!