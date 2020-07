Torino, Zaza fa autocritica: "Ho trascorso due anni al di sotto delle mie possibilità"

Ai microfoni di Sky Sport Simone Zaza fa autocritica sulle sue prestazioni: "Sono il primo ad essere consapevole del fatto che ho trascorso due anni al di sotto delle mie possibilità. Non sono presuntuoso, ma penso di poter fare meglio. È anche vero che per fare bene bisogna giocare, e non ho mai giocato molto. Non ho avuto continuità, anche per problemi fisici. Soprattutto lo scorso anno: sono arrivato con grande voglia, con la consapevolezza di ritrovarmi in una squadra. Pensavo di giocare e di fare bene, invece mi hanno messo fuori e non ho saputo reagire. Ed è colpa mia. Quest'anno è successo il contrario, e mi prendo tutte le mie responsabilità, ho giocato tante partite al di sotto del mio livello. Ma adesso bisogna pensare solo alla salvezza".