Torino, Zaza: "Finalmente mi sono sbloccato, contento per il gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo sul campo del Chievo, l'attaccante del Torino Simone Zaza ha parlato in mixed zone: "Sono contento per la vittoria e per il gol, mi sono finalmente sbloccato. È normale che quando si arriva in un ambiente nuovo si possano trovare alcune difficoltà, ma ho sentito da subito la fiducia di compagni, allenatore e Società, i quali hanno fatto di tutto per farmi sentire a casa. Sono contento anche perchè questo gol è servito alla squadra, oggi abbiamo ottenuto tre punti importanti: è sempre difficile giocare contro il Chievo. Noi abbiamo fatto esattamente quello che ci ha detto di fare il mister, dando il 100% come sempre, e per fortuna è andata bene. Belotti? Il mister sa quello che fa, credo che quando ci siano dei giocatori di un certo livello in una squadra non è mai un problema, anzi, alimenta la concorrenza".