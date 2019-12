Torino, Zaza il nome più caldo: tanto interesse per l’ex Valencia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giro di attaccanti con il Torino protagonista assoluto. Questo è uno degli argomenti che animerà il mercato di gennaio e che di conseguenza merita un approfondimento anticipato nel racconto di ciò che potrà accadere. Le dinamiche di necessità e malcontenti raccontano di un possibile movimento di bomber che potrebbe vedere i granata al centro della scena. Da un lato per il possibile ingresso di Cutrone, desideroso di fare ritorno in Italia dopo una parentesi non entusiasmante in Premier con il Wolverhampton, dall’altro per la ventilata partenza di Simone Zaza dopo i dissidi con Mazzarri, ma anche il gol delle ultime settimane. Gli approfondimenti degni di valutazione dovranno essere di conseguenza di consistenza prettamente tecnica e tattica: conviene privarsi di un attaccante come l’ex Valencia, appetito da più piazze in Italia e nella Liga, e al quale raramente è stata concessa una continuità di impiego tale da poter esprimere una valutazione definitiva sulla sua esperienza in granata? Per caratteristiche l’accoppiata con Belotti potrebbe costituire un duo molto ben assortito, privarsene senza averne saggiato del tutto l’efficacia potrebbe lasciare più rimpianti che speranze di rilancio per una stagione che deve essere raddrizzata.