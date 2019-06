© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Simone Zaza è in bilico e Tuttosport oggi in edicola parla della possibile partenza dell'attaccante. Il Torino, tra prestito e riscatto dal Valencia, lo ha pagato 14 milioni di euro e per lasciarlo partire aspetta un'offerta simile.

Possibile permanenza - In caso contrario, con offerte inferiori, il club granata è pronto a trattenerlo anche l'anno prossimo, sempre che lo stesso Zaza accetti di non essere un titolare fisso come successo anche nella stagione passata.