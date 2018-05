Torino, Zaza primo nome: ci sono anche Nestorovski e Falcinelli

© foto di LAZARO

Prima cedere e poi acquistare. Questa la strategia del Torino per quel che riguarda l'attacco della prossima stagione e con l'addio imminente di M'Baye Niang sia Mazzarri che Petrachi stanno già pensando al modo con il quale sostituirlo. Secondo quanto riportato da Tuttosport il nome in cima alla lista è quello di Simone Zaza, che potrebbe tornare in Italia dopo la parentesi al Valencia, mentre le alternative sono Ilija Nestorovski e Diego Falcinelli, che tornerà al Sassuolo dopo i sei mesi non certo esaltanti alla Fiorentina.