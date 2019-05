© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza, attaccante del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Sassuolo: “Sono contento del gol che ha riaperto la partita. Quest’anno mi sono mancati un po’ di gol, quindi sono felice di averlo trovato. Quest’anno non ho trovato tanta continuità, ho avuto un po’ di problemi, ma cerco di dare sempre il massimo per aiutare la squadra, è il mio compito. È un gruppo fantastico e ne approfitto per ringraziarli, questo gol e questa rimonta la dedichiamo a noi stessi. Liverpool o City? Premetto che non ho avuto una bella esperienza in Inghilterra, non la ricordo molto bene. Il Liverpool mi ha affascinato molto in Champions, mi piacerebbe rimontasse anche se è difficile. Sono due squadre incredibili con campioni incredibili”.