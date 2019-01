© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Torino Simone Zaza ha commentato così la vittoria casalinga contro l'Inter ai microfoni dei canali ufficiali granata: "Era importante vincere dopo alcuni passi falsi. Sono contento per la vittoria, ci servivano questi punti. Siamo andati in vantaggio e abbiamo fatto di tutto per non subire il gol del pari: la nostra è stata un'ottima prestazione di squadra. In queste partite poi è fondamentale l'aiuto del pubblico, che ci ha sostenuto a gran voce per 95 minuti. La mia prestazione? Penso di avere giocato bene, sono soddisfatto. Detto ciò, un attaccante deve fare gol, è fondamentale per il suo morale. Io ci sto lavorando, prima o poi arriverà".