© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Simone Zaza potrebbe essere lontano dal Torino. L'attaccante lucano non ha reso secondo le aspettative ed è costato circa 14 milioni alla società di Cairo. L'intesa con Belotti non decolla ma Mazzarri ha intenzione di sfruttarne le caratteristiche per costruire una squadra più offensiva. Qualora però Zaza dovesse rientrare nel giro degli attaccanti per gli ultimi giorni del mercato, il Torino non si opporrebbe alla cessione. Il sostituto è già stato individuato ed è Diego Perotti, mentre è stato offerto Jesé, che però non convince. Lo riporta La Stampa.