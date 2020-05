Torino, Zaza verso l'addio: su di lui arriva anche l'interesse del Benevento

vedi letture

Se c’è una pista già chiara in ottica mercato per il Torino è senza dubbio quella che vuole i granata alla ricerca di un nuovo attaccante. Petagna della SPAL è uno dei tanti nomi circolati in queste settimane per completare il fronte offensivo della squadra. Un reparto che, però, per ogni entrata potrebbe comprensibilmente prevedere anche un’uscita. Fra queste in prima fila c’è quella di Simone Zaza. L’ex Sassuolo, Juventus e Valencia non ha mai convinto pienamente da quando è approdato nella metà granata del capoluogo piemontese, vittima di una discontinuità ma scomparsa del tutto.

Per questo il nome di Zaza è finito nel mirino di altre società, l’ultima delle quali arriva dalla Serie B. O per meglio dire dalla Serie A del 2020/2021 dato che si tratta del Benevento. L’attaccante lucano, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport sarebbe infatti l’ultima idea per il fronte offensivo sannita in vista del ritorno in massima serie atteso per la prossima stagione.