Torna a casa Cristiano: il Manchester United sogna il Ronaldo bis in estate

vedi letture

Cristiano Ronaldo e il suo futuro sono su tutti i giornali. Un tema ricorrente dopo le parole di Leonardo, ds del Paris Saint-Germain, che non ha escluso un possibile assalto dei parigini al 7 della Juventus in estate. Ma non c'è solo il PSG. Anche il Manchester United sogna di prenderlo. Anzi, di riprenderlo, visto che coi Red Devils ha già disegnato calcio e sogni in passato. Il Corriere dello Sport racconta della volontà dei Red Devils e della proprietà del club che secondo i media britannici avrebbe già preso contatti con Jorge Mendes. Dalle prime indiscrezioni, i tifosi si sono subito scatenati, tutti dalla parte del sogno e del grande ritorno di CR7 a Manchester.