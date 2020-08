Torna a casa, Igor. Pirlo e la chiamata a Tudor: la Juve, dove è diventato grande

Igor Tudor da Spalato alla Juventus. Il Gigante di Cristallo è pronto per tornare a Torino, dove ha vinto due Scudetti, due Supercoppe e una Serie B. Nel 2001, enfant prodige, è stato eletto calciatore croato dell'anno, nel 2008 ha poi detto addio al calcio giocato iniziando da assistente di Edy Reja a Spalato. A casa. Perché Igor, da Spalato, è attaccato visceralmente alle radici e non indugia quando gli viene chiesto di allenare l'Under 17 dei croati. Vice del ct Igor Stimac nel 2012 con la Croazia, nel 2013 inizia la sua avventura da primo in carica all'Hajduk. Vince la Coppa di Croazia, da lì passa al PAOK dove il feeling con l'ambiente di Salonicco si rompe prima della fine della stagione. Pessimi risultati, commenti duri sulla rosa e sull'ambiente portano all'esonero. Va in Turchia, al Karabukspor, si dimette e va al Galatasaray: quarto posto, poi dimissioni. Nel 2018 prende il posto di Massimo Oddo all'Udinese. Salva i friulani, non viene confermato, viene richiamato al posto di Davide Nicola e salva ancora i bianconeri. L'avventura termina con un esonero, lo scorso novembre, a fine anno passa all'Hajduk. Fino a ieri. Fino a quella telefonata da Torino. Da Andrea Pirlo. Che ha con Andrea Agnelli la stessa identica visione di Juventus. Vuole al suo fianco chi senta questo club come casa. Come appartenenza. Non come tappa di passaggio, ma come un posto del cuore. Come la sua Spalato.