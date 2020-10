Torna a parlare il legale del Napoli: "Ecco quali sono le 2 valutazioni errate del Giudice Sportivo"

vedi letture

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, è tornato a parlare nella giornata di oggi. Cinque giorni dopo la decisione del Giudice Sportivo, che ha inflitto ai partenopei la sconfitta per 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione per non essersi presentati a Torino per affrontare la Juventus, Grassani ha spiegato perché a suo avviso la decisione del Giudice Mastrandrea è sbagliata: "Dire che il Napoli solo alle 14:13 della domenica ha avuto chiaro il suo divieto a viaggiare e che dopo quell'ora non si sarebbe potuto organizzare la trasferta è sbagliato, sono due assunti completamente smentiti dai documenti. Già il sabato erano arrivati al Napoli documenti dalle ASL. I giocatori non potevano lasciare la quarantena. Il giudice Mastrandrea non ci può dire che il Napoli non aveva più intenzione di partire per Torino perché le carte dimostrano il contrario. Inoltre a quell'ora, se il provvedimento fosse stato positivo, il Napoli avrebbe potuto tranquillamente organizzare una trasferta, con la disponibilità della compagnia aerea e la possibilità di recuperare i giocatori e arrivare a Torino con 2-3 ore di anticipo".

Il Napoli ha già annunciato ricorso in Corte Sportiva d'Appello: "Andiamo step by step, ma se la Corte Sportiva d'Appello con motivazioni che oggi sarebbero difficili da spendere dovesse assumere un atteggiamento negativo, come minimo il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI è scontato. Facendo valere le carte e i principi di diritto, ritengo che già in secondo grado sia difficile perpetrare questo torto ai danni del Napoli".

Clicca qui per rileggere l'intervista integrale rilasciata dal legale della SSC Napoli Mattia Grassani alla radio ufficiale del club