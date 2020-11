Torna Cristiano Ronaldo: il portoghese per allungare su Messi nei cannonieri di Champions

vedi letture

131 reti finora per Cristiano Ronaldo in Champions League dal 2003 a oggi, il portoghese torna in campo dall'inizio e ha l'occasione di staccare Lionel Messi. La Pulga è per ora a -14 da CR7, coi due che sono nettamente in fuga nella classifica dei marcatori della storia della Champions League. Il terzo è Raul a 71 ma sono pronti a superarlo Robert Lewandowski che è a un solo gol di distanza, poi Karim Benzema a 67.