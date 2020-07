Torna Ibra, il Milan è in un momento positivo e sfida la SPAL: parla Pioli

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic c'è e ci sarà contro la SPAL. "Psicologicamente sta bene, come sempre perché è un leone". Parola di Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha presentato la gara contro gli estensi. E che guarda avanti, perché "non è il momento di guardarci indietro": se i rossoneri hanno meno punti di quanti ne avrebbero meritati, "si vede che qualche mancanza" c'è stata. Ora, però, il Diavolo vive un buon momento, grazie anche alla leadership di Calhanoglu ("Un gran calciatore, può diventare un top") e Donnarumma: "sta crescendo molto in questo. Futuro? Maldini ha già specificato la volontà di tenerlo". Per una volta, almeno, il tecnico rossonero non ha dovuto rispondere a domande sul suo, di futuro.