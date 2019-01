Torna il campionato, cosa manca sul mercato? Juve, ultimi ritocchi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadra che vince non si cambia: è questo il mantra della Juventus che tornerà in campo lunedì sera contro il Chievo, ma sul mercato non sembra intenzionata a stravolgere la rosa a disposizione di Allegri. I due più grandi affari? Riguardano un ex e un rinforzo per giugno.

GRANA HIGUAIN, AFFARE RAMSEY -

La principale preoccupazione di Paratici & Co, difatti, è stata sin qui quella di gestire il mal di pancia di Gonzalo Higuain, non proprio entusiasta dei suoi primi sei mesi al Milan. L'argentino può praticamente considerarsi un calciatore del Chelsea, con i bianconeri che hanno peraltro sistemato anche Stefano Sturaro: il centrocampista tornerà al Genoa dopo la non fortunata esperienza allo Sporting Lisbona. Dall'estero, la Juve cerca qualche spiraglio per anticipare l'arrivo di Aaron Ramsey, già programmato per giugno: difficile che l'Arsenal ceda.

RICHIESTE PER KEAN, CHE FUTURO PER SPINAZZOLA? -

Gli altri ritocchi riguardano due giocatori che possono considerarsi seconde linee, per un motivo o per l'altro, nelle gerarchie di Allegri. I bianconeri hanno registrato diverse richieste per Moise Kean, da ultimo il Genoa, rispondendo picche a tutte le pretendenti. L'altro dubbio riguarda il futuro di Leonardo Spinazzola: anche il laterale ex Atalanta è molto seguito sul mercato, Bologna e Parma in prima linea. Di qui a fine mese le ultime valutazioni della Vecchia Signora, che in alternativa sarebbe pronta a chiedere Emerson Palmieri al Chelsea.