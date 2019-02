© foto di www.imagephotoagency.it

Classe '83, ma non per questo pronto alla pensione. Anzi. Daniele De Rossi è tornato in campo mostrando tutto il suo valore. Prezioso per l'equilibrio della Roma, fondamentale per la seconda metà di stagione della compagine di mister Eusebio Di Francesco. Il tecnico giallorosso ha dovuto fare a meno degli squalificati Nzonzi e Cristante per la sfida al Milan, ma nessun problema. Perché il capitano è rientrato a tre mesi dall'ultima volta, vestendo i panni dell'equilibratore a centrocampo. Ma non solo, perché il suo ruolo di leader può fare bene alla squadra ma anche (e forse soprattutto) all'ambiente visto il momento negativo. Che Di Francesco spera di mettere alle spalle nel giro delle prossime due gare, contro Chievo e Porto la Roma potrà guarire oppure prolungare l'agonia di una stagione anonima fino a giugno. Certamente la presenza di De Rossi, definito "mister dentro la partita" dal proprio allenatore, potrà fare soltanto bene alla Roma e a ciò che orbita intorno al mondo giallorosso.