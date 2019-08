Torna la A, riparte la caccia alla Juve. Ma il gran ballo del mercato non è finito

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

La Juventus davanti, dietro tutti quanti. Storia recente del campionato di Serie A, da otto anni a questa parte monopolizzato dai bianconeri di Torino, in quello che è già per distacco il ciclo più lungo nella storia del nostro calcio. Proprio i campioni d’Italia, in casa del Parma e senza il tecnico Maurizio Sarri, daranno il fischio d’inizio alla 118^ edizione della massima serie del campionato italiano. Proprio la Juve, d’altra parte, resta per forza di cose al primo posto di un’eventuale griglia di partenza. Con la particolarità non da poco che la Vecchia Signora, come del resto le sue principali rivali, cioè Napoli e Inter, sia ancora impegnata nel mercato, e non in maniera secondaria.

Gran parte del merito va alla chiusura posticipata. L’anno scorso, per la prima volta in tempi recenti, la sessione estiva di calciomercato si era chiusa prima dell’inizio del campionato. Esperimento, per ora, mandato in soffitta, con la conseguenza che di qui al 2 settembre si giocheranno due giornate, mentre le squadre potranno (e in alcuni casi) dovranno ancora operare, sia in entrata che in uscita. Quest’ultimo resta il capitalo più spinoso per Juve e Inter: i bianconeri puntano a chiudere almeno tre cessioni, i nerazzurri hanno ancora da risolve la grana legata al futuro di Mauro Icardi. Che, curiosamente, giocherà in una delle tre squadre fin qui citate.

Affari in attacco: è il tratto che accomuna, appunto Juve, Napoli e Inter. Le prime due, come detto, continuano a pensare a Icardi: sulla carta, il centravanti titolare di qualsiasi squadra in cui andrà a trasferirsi (se accadrà). E scusate se è poco. I bianconeri devono poi cedere ancora Mandzukic, e il futuro di Dybala è una terra sconosciuta. Ammesso che l’affaire Chiesa sia davvero acqua passata: in teoria, la Juve potrebbe anche rivoluzionare l’attacco con cui inizierà il campionato. Un po’ meno il Napoli: se arrivasse Icardi, soprattutto in uno scambio con Milik, cambierebbe il 9 di riferimento. Ma in alternativa Giuntoli e De Laurentiis continuano a puntare Fernando Llorente: segno che davanti, a dispetto del recente arrivo di Lozano, manca qualcosa. Lo spagnolo piace poi, come vice-Lukaku, all’Inter, che è però sempre in attesa di una seconda punta titolare, o almeno in perenne ballottaggio con Lautaro: anche oggi l’arrivo di Alexis Sanchez slitta a domani, alla finestra resta sempre lo scambio con la Juve, Icardi da un lato e Paulo Dybala dall’altro. Inutile dire che la Joya farebbe parte dell’undici tipo. Inizia il campionato, la Juventus prova a scappare da Napoli e Inter, le tre contendenti ballano ancora sul mercato. Potrebbero ancora piazzare il colpo da 90, e i loro affari sono particolarmente intrecciati. Ci sarà da divertirsi.