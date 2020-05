Torna la Bundesliga. Ancora niente 5 sostituzioni ma possibili novità sulle gare in tv

Durante la conferenza stampa della DFL, dove il ceo Seifert ha parlato della ripresa fissata per il 16 maggio e del finale di Bundesliga per il 27/28 giugno, c'è stato spazio anche per tanti altri temi. Seifert ha spiegato che "non è ancora chiaro se ci saranno o meno le cinque sostituzioni" visto che per la FIFA "è una decisione ancora da prendere". Sulle gare in tv in chiaro dice "ci sono discussioni costruttive e valide coi media partner ma può darsi che vengano prese misure speciali e appropriate per la situazione". Tutto confermato per retrocessioni e promozioni, Seifert ha parlato anche della quarantena. "Il periodo di sette e non di quattordici giorni è giustificato e concordato col sistema sanitario tedesco che ha permesso di ripartire coi giochi".