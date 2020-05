Torna la Bundesliga, i numeri: evitato rosso da 770 milioni di euro e il fallimento di 13 club

vedi letture

La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio i dati numerici dietro la ripartenza della Bundesliga ufficializzata ieri dalla cancelliera Angela Merkel. Dopo il via libera la Lega ha scelto il 15 maggio come giorno della ripresa del campionato, evitando così al movimento una perdita prospettata di 770 milioni di euro. Nei prossimi giorni arriveranno ai club anche i 300 milioni dell’ultima rata dei diritti tv, somma che sarà incassata e non restituita solo nel caso in cui il torneo dovesse arrivare a conclusione. In totale i due massimi campionati calcistici della Germania, si legge, danno lavoro a 56.081 persone e anche se l’assenza di pubblico negli stadi danneggerà l’indotto economico, si è scagionato il rischio fallimento per addirittura 13 club.