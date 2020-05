Torna la Bundesliga, il menù della prima giornata. Subito il derby della Ruhr

La Bundesliga è pronta per ripartire e lo farà dalla ventiseiesima giornata. Un turno dove andrà in scena una delle gare più calde e dei derby più sentiti a livello nazionale e non solo che sarà certamente paradossale senza tifosi: si tratta del derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04. E' il match clou della ventiseiesima giornata, dove il Bayern Monaco andrà invece a giocare in casa dell'Union Berlino.

Fortuna Düsseldorf - Paderborn

Borussia Dortmund - Schalke 04

RB Lipsia - Friburgo

Hoffenheim - Herta Berlino

Colonia - Mainz

Union Berlino - Bayern Monaco

Eintracht Francoforte - Borussia Monchengladbach

Augsburg - Wolfsburg

Werder Brema - Bayer Leverkusen