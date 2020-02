vedi letture

Torna la Champions e non può esserci favorita diversa dal Liverpool di Klopp

La Champions entra nella sua fase calda. Riparte la competizione più ambita con un carico di sogni e aspettative più alte che mai. C'è la Juventus che ha dato chiara priorità in questa stagione alla coppa dalle grandi orecchie: va bene la corsa Scudetto, va bene la sfida a Inter e Lazio ma anche Buffon dopo l'ultima gara contro il Brescia ha ricordato che Maurizio Sarri è arrivato per colmare col gioco il gap con le 5-6 squadre più forti d'Europa. Sulla stessa lunghezza d'onda il PSG, che da anni monopolizza la Ligue 1 ma alla stessa stregua della Juve ha ormai da tanti anni nella Champions il suo primo obiettivo. Il Manchester City, che non parteciperà alle coppe europee per i prossimi due anni, affronterà questi mesi con la consapevolezza che quest'anno la Champions è più importante che mai. Che questo treno non si ripresenterà a breve e allora meglio prenderlo subito. C'è poi il Barcellona di Messi e il Real Madrid rivitalizzato dal ritorno di Zidane. C'è inoltre il Bayern Monaco, la miglior squadra della fase a gironi, e poi outsider come Tottenham, Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Chelsea. A completare il quadro, Olympique Lione, Napoli, Atalanta, Valencia e Lipsia: cinque squadre che hanno come obiettivo dichiarato quello di provare ad andare avanti per un altro turno.

Il quadro è variegato. Quest'anno, le sedici regine d'Europa sono rappresentanti esclusive dei 5 top campionati europei: quattro inglesi e quattro spagnole, tre italiane e tre tedesche. Infine due team francesi, con tutti gli altri campionati esclusi già nella fase a gironi. Tante sfide affascinanti, tante corazzate e una favorita d'obbligo: il Liverpool campione in carica.

Nonostante le recenti dichiarazioni di Klopp (poi in parte riviste), che ha scaricato il ruolo di favorita sulla Juve di Sarri, la capolista della Premier è per distacco la migliore squadra del momento, nonché quella più in forma. Ha già archiviato la pratica campionato, ha raggiunto la finale due anni fa e ha stravinto la competizione lo scorso anno. E' la squadra che arriva a questa fase finale con più certezze e con più frecce nel proprio arco: i reds sono la squadra da battere. Una notizia (una certezza) dalla quale partire prima di goderci lo spettacolo unico della Champions League.