Torna la Champions! Manchester City, a caccia del primo vero trofeo stagionale

vedi letture

Il tecnico che ha cambiato il calcio del terzo millennio, contro il primo allenatore nella storia capace di conquistare tre Champions League consecutive. Manchester City-Real Madrid è, anzitutto, la sfida tra due veri e propri giganti della panchina. Pep Guardiola contro Zinedine Zidane. Un duello che ha anche radici lontane, per il catalano, affondate nella sua storia tinta di barcelonismo. È lui a partire avanti: si torna in campo dopo il 2-1 ottenuto dagli inglesi al Bernabeu. Calcio d'inizio stasera alle 21.

Come arriva alla Champions - Riposato, perché la Premier League si è conclusa il 26 luglio. Peraltro, con cinque vittorie consecutive: i Citizens hanno chiuso alle spalle del Liverpool campione, ma il momento di forma è più che positivo. E a inizio luglio la squadra dell'Etihad ha steso 4-0 proprio i Reds di Jurgen Klopp. Nel post-lockdown, gli inglesi hanno faticato soltanto in trasferta, dove sono arrivate ben tre sconfitte in campionato più quella in semifinale di FA Cup contro l'Arsenal. Tra le mura amiche, bilancio più che positivo: sei vittorie su sei partite giocate a Manchester dal restart della Premier. Con un fantascientifico score di 24 gol realizzati e soltanto uno subito. Superata la paura legata alla sentenza al TAS, ma non le polemiche, fare bene in Champions è quasi un obbligo: al netto del Community Shield, un trofeo secondario, Guardiola non ha vinto nulla in questa stagione. Non gioca da 12 giorni: Manchester City-Norwich 5-0 ultima partita.

Assenze, dubbi e cessioni - Il Kun Aguero è alle prese con il secondo infortunio di una stagione prolifica ma non molto fortunata da questo punto di vista. L'argentino potrebbe rientrare nelle partite successive, ma salterà la gara col Real. Guardiola deve fare a meno anche dello squalificato Mendy. E, rispetto alla gara di andata, non può contare neanche su Leroy Sané, nel frattempo trasferitosi al Bayern Monaco (che non potrà comunque schierarlo). Capitolo David Silva: lo spagnolo è impegnato nelle trattative con la Lazio e potrebbe essere distratto da questa situazione, ragion per cui il titolare dovrebbe essere Ilkay Gundogan. Ballottaggio in attacco: Ryad Mahrez è in vantaggio su Foden e l'altro Silva, Bernardo.

La possibile formazione - (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Jesus, Sterling. Allenatore: Josep Guardiola.