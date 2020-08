Torna la Champions! Napoli, al Camp Nou per l'impresa. Sperando in un Insigne in più

Il Napoli sogna e crede nell'impresa. L'1-1 dell'andata al San Paolo, un'era sportiva fa, regala appigli di speranza in vista della sfida di sabato sera al Camp Nou. Ovviamente nessuno si aspetta una passeggiata di salute, ma l'ultimo Napoli messo a confronto con l'ultimo Barça di Quique Setien ha tutte le carte in regola per dire la sua e complicare la vita a Messi e compagni.

Come arriva alla Champions - In buone condizioni psico-fisiche, al netto delle sconfitte contro Inter e Parma nelle ultime di campionato. La squadra però segue pedissequamente le indicazioni di Gattuso e gli ultimi mesi, fra Coppa Italia e campionato, il Napoli ha messo in mostra notevoli miglioramenti soprattutto dal punto di vista tattico. Atleticamente la squadra è pronta e sul pezzo, il finale di campionato con pochi obiettivi ha probabilmente alleggerito il gruppo anche dal punto di vista mentale.

Non gioca da 7 giorni (al momento della gara), Napoli-Lazio 3-1 ultima partita

Assenze, dubbi e infortuni - Il primo e più importante dubbio riguarda lui, il capitano, Lorenzo Insigne. La lesione al tendine dell'adduttore si sta riassorbendo secondo i piani e col passare delle ore aumenta l'ottimismo. Gli ultimissimi dubbi saranno fugati solo a ridosso del match, ma il capitano azzurro questa mattina ha svolto tutta la seduta in gruppo e preso parte alla partitella con la casacca dei titolari. Segnali decisamente incoraggianti. Non sono al meglio neanche Kostas Manolas e Nikola Maksimovic, problema alle costole per il primo e alla caviglia per il secondo. Ma entrambi molto probabilmente stringeranno i denti e faranno di tutto per non perdersi l'appuntamento dell'anno.

La possibile formazione - (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne