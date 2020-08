Torna la Champions! Real Madrid, Zidane chiamato all'impresa. Senza Bale e Ramos

Il tecnico che ha cambiato il calcio del terzo millennio, contro il primo allenatore nella storia capace di conquistare tre Champions League consecutive. Manchester City-Real Madrid è, anzitutto, la sfida tra due veri e propri giganti della panchina. Pep Guardiola contro Zinedine Zidane. Il francese è chiamato alla rimonta: si torna in campo dopo il 2-1 ottenuto dagli inglesi al Bernabeu. Calcio d'inizio stasera alle 21.

Come arriva alla Champions - Da campione di Spagna, nel segno di Zizou. Tornato alla casa blanca nella scorsa stagione, in una situazione complicata dopo Lopetegui e Scolari, quest'anno il Pallone d'Oro 1998 ha trionfato con cinque punti di vantaggio sul Barcellona e la solidità difensiva quale tratto caratteristico della sua squadra. Ha chiuso il campionato col pareggio esterno contro il Leganes, arrivato dopo un ruolino di marcia post lockdown a dir poco incredibile: dieci vittorie su dieci partite, fino al 2-2 contro Los Pepineros. Il tutto con 21 gol segnati e 6 subiti. Non gioca da 19 giorni: Leganes-Real Madrid 2-2 ultima partita.

Infortuni, dubbi e cessioni - Il forfait più clamoroso è quello di Gareth Bale. Come spiegato dallo stesso Zidane, il gallese si è autoescluso, nell'ambito di un rapporto che ormai non è neanche più incrinato ma definitivamente collassato. Non è però lui il grande assente: Sergio Ramos, squalificato, non guiderà la retroguardia e questa è una lacuna che si farà sentire. Out anche Mariano Diaz, che proprio oggi ha superato il contagio da Covid. Non al meglio Marcelo ed Eden Hazard: entrambi dovrebbero partire dal primo minuto, quello che preoccupa di più è il brasiliano del quale Zidane ha però detto che è al 100 per cento. Ballottaggio in avanti tra Asensio e Vinicius jr.

La possibile formazione - (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius jr, Benzema, Hazard. Allenatore: Zinedine Zidane.