Torna la Nazionale. Mancini: "Nessun contatto con altri club, oggi riparto ancora più carico"

"Sono molto contento di essere tornato a Coverciano, nelle ultime ore abbiamo fatto i test e siamo risultati tutti negativi. Ne siamo felici e siamo pronti a lavorare". Parla così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, in conferenza stampa da Coverciano: "Contatti con alcuni club in questi mesi? Non ho avuto contatti con nessuno, sulla panchina della Nazionale sto portando avanti un lavoro. Oggi riparto ancora più carico, voglio vedere la mia Nazionale giocare bene e arrivare in finale di Nations League, anche in ottica ranking". Gli azzurri esordiranno in Nations League il 4 e 7 settembre contro Bosnia e Olanda.

