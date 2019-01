Torna la sfida tra Bayern e BVB in Bundes: ma i gialloneri sono favoriti

Dopo qualche stagione complicata, il Borussia Dortmund è tornato grande protagonista in Bundesliga. La squadra giallonera infatti con l'arrivo di Favre in panchina è balzata in testa alla classifica e senza sbagliare quasi nulla, alla fine del girone di andata si è ritrovata con sei punti di vantaggio sul Bayern Monaco in classifica. Una qualcosa di impensabile ad inizio stagione con il Bayern alla ricerca dell'ennesimo record ma che non ha fatto i conti con le difficoltà prodotte dal cambio di allenatore e dall'arrivo di Kovac. Difficoltà che il Dortmund invece non ha incontrato all'inizio di stagione ed è così riuscita ad approfittare dei passi falsi degli eterni rivali accumulando un importante vantaggio.

13 vittorie, una sconfitta e tre pareggi per il BVB capolista che può vantare numeri impressionanti nella prima parte di stagione che l'hanno portata anche agli ottavi di finali di Champions League. 11 vittorie, tre pareggi e ben tre sconfitte invece per il Bayern Monaco che ha perso anche il Klassiker in casa del Dortmund, in rimonta per 3-2 al termine di una gara strepitosa e pian di colpi di scena. Dopo anni di predomionio bavarese dunque, la Bundesliga sta vivendo nuovamente un interessante duello in testa alla classifica e il Maisterschale a fine stagione potrebbe avere un nuovo padrone, sei anni dopo l'ultima volta firmata proprio dal Dortmund di Klopp. Se l'inizio dunque è stato difficoltoso, ora però il Bayern sembra aver trovato maggiore equilibrio e sembra aver indirizzato la stagione nella direzione giusta: starà al BVB fare ancora meglio e togliere lo scettro ai campioni di sempre.