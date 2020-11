Tornare in Nazionale? Mandragora: "Ho l'obbligo morale di provarci"

Nella sua intervista a Sky Sport, il centrocampista dell'Udinese, Rolando Mandragora, prossimo al rientro in campo dopo il lungo stop a causa dell'infortunio al ginocchio, ha parlato anche del sogno di tornare a vestire la maglia della Nazionale: "Mancini sta dando occasioni a tanti giocatori che meritano, li sta testando. Sta dando fiducia a tante persone, io ho voglia di rimettermi in gioco, ho voglia di fare bene e mettere in difficoltà il ct. Ci riuscirò? Non lo so, ma ho l'obbligo morale di provarci".