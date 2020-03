Torneo 8 Nazioni: annullate le sfide dell'Italia Under 20 contro Germania e Olanda

vedi letture

Attraverso il sito della FIGC, è stato comunicato l'annullamento delle gare Germania-Italia e Italia-Olanda Under 20 valide per il Torneo 8 Nazioni, in programma rispettivamente il 27 e il 31 marzo a Erfurt e Nocera inferiore sono state annullate d’intesa con le federazioni tedesca e olandese. Le partite saranno eventualmente recuperate in un’altra data disponibile.