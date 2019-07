Toro, 15 reti al Merano: poker di Belotti, show di Zaza con sei gol

Fonte: inviato a Bormio

Dopo le 18 reti rifilate ai padroni di casa della Bormiese, il Toro di Walter Mazzarri è tornato in campo per la seconda amichevole in Valtellina. Un’altra goleada, questa volta al Merano: scatenati Belotti e Zaza, autori rispettivamente di un poker e di sei marcature, i quali hanno contribuito ai 15 gol complessivi realizzati contro la formazione di prima categoria. I granata continuano le prove d’Europa, Mazzari ha iniziato con l’undici che, in questo momento, è il più quotato per il preliminare del 25 luglio. In porta Sirigu, terzetto difensivo formato da Izzo-Nkoulou-Bremer, coppia di centrali Baselli-Meité, sulle fasce Ansaldi e De Silvestri, tridente offensivo Iago Falque-Belotti-Berenguer. I meccanismi funzionano sempre meglio, la prima frazione di gioco si conclude sul 7-0. Tra la prima rete del Gallo al 7’ e il raddoppio di Bremer passa più di un quarto d’oro, poi il Toro si scatena: gli spagnoli Iago e Berenguer, il laterale De Silvestri e altre due volte Belotti (di cui una dal dischetto) permettono ai granata di dilagare.

Messaggi di Zaza – Nella ripresa Mazzarri lancia Zaza e cambia modulo: dal 3-4-3 si passa al 3-4-1-2, Iago agisce da trequartista alle spalle dell’ex Valencia e di Belotti. Nemmeno il tempo di entrare che già segna il primo gol, poi il secondo, poi il terzo, fino ad arrivare addirittura al sesto. Il classe ’91 è scatenato, le voci di mercato non lo distraggono e, anzi, manda segnali importanti al suo allenatore. Intorno all’ora di gioco, poi, la classica girandola di cambi, con tanti giovani a provare a mettersi in mostra. Tra le notizie migliori di giornata ci sono le condizioni fisiche di Baselli e Djidji: il centrocampista ha smaltito completamente i fastidi alla caviglia che lo avevano costretto a terminare anzitempo la seduta di allenamento di ieri, mentre il difensore ha disputato la prima mezz’ora dopo l’operazione al ginocchio del 26 aprile scorso

Reti: pt 7′ Belotti, pt 21′ Bremer, pt 26′ Belotti, pt 33' De Silvestri, pt 35' Belotti, pt 37' Falque, pt 41' Berenguer, st 2' Zaza, st 5' Belotti, st 9' Berenguer, st 13' Zaza, st 15' Zaza, st 35' Zaza, st 36' Zaza, st 45' Zaza.

TORINO (3-4-3): Sirigu (st 1′ Rosati); Izzo (st 24′ Enrici), Nkoulou (st 15′ Djidji), Bremer (st 24′ Singo); De Silvestri (st 1′ Zaza), Meité (st 15′ Segre), Baselli (st 15′ Rossetti), Ansaldi (st 15′ Fiordaliso); Falque (st 15′ Millico), Belotti (st 15′ Rauti), Berenguer (st 15′ Kone). A disposizione: Gemello, Lucca, Candellone, Garetto. Allenatore: Mazzarri.

MERANO: Colosimo, Bungu, Imeri, Reka, Kouamme, Franzoso, Pedron, Lechner, En Naimi, Lekiqi, Kozi. A disposizione (Entrati nel secondo tempo): Roperti, Iaquinta, Sanogo, Sela, Stoimilovski, Sogheir, Nobile, Hasa, Kamami. Allenatore: Nicolini.