Toro, Aina a tutta fascia: inesauribile in avanti, prezioso in copertura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novanta minuti di altissimo livello contro la Fiorentina per Ola Aina. Inesauribile sulla corsia sinistra, spavaldo e opportuno con il suo diagonale che porta al pari del Toro: un destro che trova il palo e la schiena di Lafont prima di entrare in rete. E, giocando sua miglior partita da quando è a Torino, senza dubbio il laterale inglese avrebbe meritato la sua prima firma in maglia granata. Autorete a parte, Aina si è rivelato bravo a spingere costantemente sulla sua corsia anche quando il Toro ha calato i ritmi, concedendo molto poco in fase difensiva dove ha contenuto bene Chiesa, con cui ha ingaggiato un duello per tutto il corso del match.

ALTERNATIVA DI LUSSO - "Quando non gioco, incoraggio sempre i miei compagni, esattamente come loro fanno con me - le parole del giocatore in prestito dal Chelsea, al termine del match ai microfoni di RMC Sport -. Il mister ha tante alternative tra cui scegliere. Abbiamo giocato bene, sono contento sia per la prestazione della squadra, che per quella personale". Alternative che stavano per farlo sedere ancora in panchina: preferito in extremis a Berenguer nel ballottaggio sulla sinistra, il 22enne ha dato un buon segnale dopo l'esclusione a Bologna. E ora per Mazzarri tenerlo fuori sarà ancora più difficile.